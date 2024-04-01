Tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit edip, bir kadını tekmelemişti: Serbest bırakıldı

İstanbul'da trafikte tartıştığı servis şoförünü bıçakla tehdit edip, bir kadına da tekme atan saldırgan nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Pendik'te, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan minibüs şoförü gözaltına alındı.

Polis ekipler, bazı sosyal medya platformlarında yayımlanan bıçakla tehdit görüntüleri üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, yolcu minibüsü şoförü E.B'nin, yol verme nedeniyle tartıştığı bir araç sürücüsünü bıçakla tehdit ettiği belirlendi.

Kendisini olay yerinden uzaklaştırmaya çalışan kadına da tekme attığı tespit edilen şüpheli yakalandı.

E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.