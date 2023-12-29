Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler

Haber Merkezi

Muş’un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, tartıştıkları aile hekiminden görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi’nin bahçesine astıkları pankartla özür diledi. Hasköy ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi’nde 21 Aralık günü aile hekimi 41 yaşındaki Koray Topçu ile hasta ve yakınları arasında muayene sırasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından merkezden ayrılan hasta ile yakını, astıkları pankartla Dr. Topçu’dan özür diledi. Hasta ve yakını, merkezin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara "Dr. Koray Topçu’ya saygısızlık ettik! Özür dileriz. M.A.K" yazılı pankart astı. Topçu, “Temennim; sağlıkta şiddetin bir an önce çözülmesi" dedi.

HASTA YAKINI TUTUKLANDI

Öte yandan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’nde Hematoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu’na fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürülen hasta yakını kadın tutuklandı.