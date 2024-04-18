Taş ocağı haberine soruşturma

Haber Merkezi

Erzincan Ergan’da mera alanlarına yapılmak istenen taş ocağı projesini haberleştiren gazeteci Duygu Kıt hakkında soruşturma açıldı. Erzincan Valiliği haber için "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, iftira" olduğunu iddia etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet üzerine iddia edilen suçlamayla soruşturma başlattı. Kıt, avukatı ile ifade verdi. Kıt ifadesinde, “Gazetecilik faaliyetim gereği doğayı ve çevreyi risk altına alacak olası bir gündemi haberleştirmek bir hak olduğu gibi aynı zamanda görevimdir. Haber içeriği davacı köylüler ve dava avukatı ile alınan görüşlere dayanıyor" dedi.