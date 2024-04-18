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Taş ocağı haberine soruşturma

Medya
  • 18.04.2024 06:00
  • Giriş: 18.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 18.04.2024 07:53
Taş ocağı haberine soruşturma
Duygu Kıt

Haber Merkezi  

Erzincan Ergan’da mera alanlarına yapılmak istenen taş ocağı projesini haberleştiren gazeteci Duygu Kıt hakkında soruşturma açıldı. Erzincan Valiliği haber için "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, iftira" olduğunu iddia etti.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı şikâyet üzerine iddia edilen suçlamayla soruşturma başlattı. Kıt, avukatı ile ifade verdi. Kıt ifadesinde, “Gazetecilik faaliyetim gereği doğayı ve çevreyi risk altına alacak olası bir gündemi haberleştirmek bir hak olduğu gibi aynı zamanda görevimdir. Haber içeriği davacı köylüler ve dava avukatı ile alınan görüşlere dayanıyor" dedi.

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