Tasarı oy birliği ile kabul edildi: Fransa'da tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yasaklanıyor

Fransa'da Cumhuriyetçi milletvekili Michel Lauzzana ve Ekolojistler Partisinden Francesca Pasquini tarafından Ulusal Meclise sunulan "tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı" oy birliği ile kabul edildi.

Fransa Ulusal Meclisinde, tek kullanımlık elektronik sigaraların satışını yasaklayan tasarı oy birliğiyle kabul edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçi milletvekili Michel Lauzzana ve Ekolojistler Partisinden Francesca Pasquini tarafından Ulusal Meclise sunulan tasarı, oylama sırasında mecliste bulunan 104 milletvekilinin tümünün evet oyunu aldı.

Kabul edilen yasa tasarısı ile "Puff Bar" olarak da bilinen kullan-at elektronik sigaraların satışına yasak getirilmesi hedefleniyor.

YASAK, YAZ SONU HAYATA GEÇİRİLECEK

Avrupa Komisyonu'nun 6 ay içinde tasarıya ilişkin fikrini bildirmesinin ve tasarının Senato'da görüşülmesinin ardından, 2024 yaz sonuna kadar yasağın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Başbakan Elisabeth Borne daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tek kullanımlık elektronik sigaraların 18 yaş altı gençlerde kullanımının arttığına dikkati çekmiş ve "tütünle mücadele ulusal planı" kapsamında bu sigaraların da yasaklanmasını gündeme getirmişti.

Fransa Sağlık Bakanı Aurelien Rousseau da ülkedeki plajlar ve ormanlarda sigara kullanımının yasaklanacağını bildirmişti.