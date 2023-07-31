Tasarruf Genelgesi 14 günde yerle bir

Kamu kurumlarına, 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, yerle bir edildi. 17-31 Temmuz döneminde kamu idareleri 1,1 milyar TL’lik araç kiraladı, 35 milyon TL’lik organizasyon giderine imza attı.

Mustafa BİLDİRCİN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek tüm kamu kurumlarına genelge gönderdi. 17 Temmuz’da gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nde, “Kamu harcamalarının rasyonelleştirileceği” savunuldu. Genelge ile kamu kurumlarından, taşıt sayılarını minimuma indirmeleri, temsil, tören ve ağırlama giderlerini kısmaları istendi.

Bakan Mehmet Şimşek imzalı genelgenin etkisizliği, kamu idarelerinin fahiş harcamaları ile henüz ikinci haftasında gözler önüne serildi. Genelgenin işleme konulma tarihinin 14’üncü günü olan 31 Temmuz itibarıyla kamu idarelerinin toplam taşıt kiralama, organizasyon ve tanıtım gideri 1 milyar TL'yi aştı.

ARAÇLARA 1,1 MİLYAR TL

17 Temmuz-31 Temmuz döneminde kamu idareleri, araç kiralamaya yönelik toplam 52 sözleşmenin tarafı oldu. Yaklaşık maliyetin toplamının 1 milyar 171 milyon 476 bin TL olduğu 52 ihalenin toplam sözleşme bedeli ise 1 milyar 149 milyon 408 bin TL olarak kaydedildi. Araç kiralama ihalelerinde yüzde 1’de kalan kamu lehine tenzilat (indirim) oranı ise ihalelerde rekabet ortamının sağlanamadığını ortaya koydu.

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile geçilen 14 günde gerçekleştirilen organizasyon ihalelerinin büyüklüğü de dikkati çekti.

ORGANİZASYON 35 MİLYON

Kamu idareleri, 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde toplam 24 organizasyon ihalesine imza attı. Yaklaşık maliyetin 38 milyon 205 bin, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 8 olduğu ihalelerin sözleşme bedeli toplamı kayıtlara 35 milyon TL olarak geçti.

Kamu idarelerince 17 Temmuz-31 Temmuz döneminde gerçekleştirilen iki adet tanıtım ihalesinin sözleşme bedeli ise 3 milyon 833 bin TL olarak gerçekleşti. İhalelerdeki yaklaşık maliyeti toplamının 4 milyon 751 bin TL, kamu lehine indirim oranının ise yüzde 19 olduğu bildirildi.

GENELGE KİTAP FUARINI İPTAL ETTİRDİ

Balıkesir Edremit Belediyesi’nce 14-20 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan Edremit Fuarı’nın, fuara günler kala iptal edildiği duyuruldu. Edremit Belediyesi’nin duyurusunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen, "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi" gerekçe olarak gösterildi.