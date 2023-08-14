Tasarruf Genelgesi bahçeye gömüldü

Kamu idarelerine, “harcamaların gözden geçirilmesi” amacıyla gönderilen Tasarruf Tedbirleri Genelgesi, “bahçeye” gömüldü. 17 Temmuz – 14 Ağustos döneminde millet bahçeleri için kamunun kasasından 94,5 milyon TL çıktı.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa hapseden ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen fahiş kamu harcamalarının en önemli örneği olan millet bahçeleri yine para yuttu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “harcamaların yeniden gözden geçirilmesi ve tasarruf takibinin taviz verilmeden sağlanması gerektiğini” belirterek 17 Temmuz’da tüm kamu kurumlarına gönderdiği genelge de millet bahçeleri için yapılan harcamalara engel olamadı. 17 Temmuz’da kamu idarelerine gönderilen genelgenin 30’uncu gününde millet bahçeleri için harcanan para 100 milyon TL’ye dayandı. 17 Temmuz - 14 Ağustos döneminde millet bahçeleri için altı farklı kamu idaresi harcama yaptı. TOKİ’nin yanı sıra beş AKP’li belediye de millet bahçesi ihalesi düzenleyen kurumlar arasında yer aldı. Millet bahçeleri için toplam sekiz sözleşme imzalandı. Sözleşmelerin toplam bedeli kayıtlara, 94 milyon 533 bin 988 TL olarak geçti. Millet bahçeleri ihalelerinde kamu lehine indirim oranının ortalama yüzde 1’de kalması ise ihalelerde rekabet ortamının sağlanamadığını ortaya koydu.

81 İLE MİLLET BAHÇESİ HEDEFİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Millet Bahçeleri’nin 81 İl’e Yaygınlaştırılması” faaliyeti kapsamında 2023 yılının ilk yarısında 2 milyon 860 bin metrekarelik alanda yer seçimi çalışmalarına başladı. 2023’ün Ocak-Haziran döneminde toplam 151 millet bahçesinin açılışı gerçekleştirildi.

EN YÜKSEK HARCAMA TOKİ’DEN

Dar ve orta gelirli yurttaşların konut ihtiyacını karşılamakla yükümlü TOKİ, 17 Temmuz – 14 Ağustos döneminde millet bahçeleri için en yüksek harcamaya imza atan kamu idaresi oldu. İdarenin, Bitlis Merkez’e inşa edilen millet bahçesinin ikinci etap çalışmaları için 28 Temmuz’da 76 milyon TL’lik sözleşmeye imza attığı bildirildi. TOKİ, millet bahçesi için 76 milyon TL’lik sözleşmeye imza atması itibarıyla öne çıkarken 17 Temmuz – 14 Ağustos döneminde millet bahçesi sözleşmesi imzalayan kamu idareleri ve harcamaları şöyle sıralandı:

•Kocasinan Belediyesi: 15 milyon 820 bin TL

•Altındağ Belediyesi: 1 milyon 393 bin TL

•Zara Belediyesi: 999 bin TL

•Samsun Büyükşehir Belediyesi: 99 bin 900 TL

•Ulus Belediyesi: 21 bin 583 TL