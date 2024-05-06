Tasarruf için ‘havaya’ da bakın

Kamuda tasarruf algısı oluşturulurken, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kiralık taşıtlar için ödediği para 10 milyon TL’yi, “Sınıflandırmaya girmeyen hizmet alımı” kaleminden yaptığı harcama ise 39 milyon TL’yi aşıyor.

Mustafa BİLDİRCİN

Göstermelik adımlarla halkı oyalamaya çalışan, kağıt üzerinde kalan yedi Tasarruf Genelgesi’nin ardından sekizincisi için hazırlıklara başlayan AKP, “İtibardan tasarruf olmaz” anlayışından tamamen vazgeçmiyor. Sivil havacılığın düzenlenmesi, denetlenmesiyle görevli ve yetkili tek kurum olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) verileri de israfın hemen her kamu kurumunda yaşandığını ortaya koyuyor. Müdürlüğün 2023 yılına yönelik mali verileri, “Yurttaşın parasının nasıl çarçur edildiğini” ortaya koyuyor.

SGHM’nin hemen her harcama kalemi, giderlerin yıllar itibarıyla katlanarak arttığını gözler önüne seriyor. 2022 yılında 7,5 milyon TL harcamaya imza atılan çağrı merkezi hizmet alımı için 2023 yılında 17,1 milyon TL’lik anlaşma yapılması dikkat çekiyor.

KALEM KALEM İSRAF

CHP Milletvekili Ulaş Karasu’nun mercek tuttuğu SGHM’nin fahiş artış kaydedilen harcamaları çağrı merkezi ile de sınırlı kalmıyor. Buna göre, taşıt kiralama için 10,6 milyon TL harcadığı öğrenilen kurumun, “Özel kıyafet” adı altında da 4 milyon TL harcadığı görülüyor. CHP’li Karasu, kurumun en dikkati çekici harcamasının ise “Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları” adı altında yapıldığını söylüyor. 2023’te, “Sınıflandırmaya Girmeyen Hizmet Alımları” için harcanan 39 milyon 738 bin 634 TL’nin, 2022 yılına oranla yüzde 813 arttığı belirtiliyor.

Verileri değerlendiren ve “İsrafın kaynağı olanların, israfı durduramayacağını” savunan CHP Milletvekili Ulaş Karasu, “Saraylarda yaşayanlar, dünyanın en büyük uçaklarına binenler, ‘İtibardan tasarruf olmaz’ diyenler milleti kemer sıkmaya, kamuyu tasarruf etmeye ikna edemezler” diyor.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP’li Karasu, SGHM’nin harcamalarını TBMM gündemine de taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

• Her biri ayrı gösterilmek üzere Solvera ve Pusula adlı şirketler üzerinden kurumda kaç personel çalışmaktadır?

• Faaliyet Raporu’nda harcama kalemlerine yansıyan ,“Sözleşmeli Personel” giderinin içeriği nedir?

• Faaliyet Raporu’na 2021 yılına göre yüzde 813 oranında bir artışla “Sınıflandırmaya Girmeyen Diğer Hizmet Alımları” olarak yansıyan hizmet alımlarının içeriği nedir?

• 2023 yılında araç kiralama için yapılan ihale yöntemi nasıl gerçekleşmiştir? Bu ihale hangi kuruluş, hangi şartlarda üstlenmiş, hangi model, toplam kaç araç kiralaması yapılmıştır? 2024 yılında araç kiralaması yapılmış mıdır? Yapılmış ise ihalesi ve şartları nelerdir?

• Rapordaki gider kalemi Giyim Kuşam alımlarının içeriği nedir? Söz konusu giyim ve kuşam malzemeleri kim ya da kimler için alınmış, hangi amaçla kullanılmıştır?