Taşeron işçilerin akıbeti Meclis gündeminde

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 696 sayılı KHK sonrası yaşanan mağduriyetleri Meclis gündemine taşıdı. Bayraktutan, "Yılan hikayesine dönen bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, taşeron işçilerinin yaşadığı mağduriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Bayraktutan, 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname (KHK) ile yürürlüğe giren kamuda çalışan işçilere yönelik Taşeron düzenlemesi neticesinde mağduriyet yaşayanların sorunlarının tespit edilmesi hakkında Meclis Araştırma Önergesi hazırladı.

Özlük, sosyal ve ekonomik hakları bakımından ilgili mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi; adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Bayraktutan, “Sorunların ortadan kalkacağı iddiasıyla getirilen düzenleme mağduriyetleri katlamış, kapsam dışında kalanların sorunları yıllardır çözülememiştir. Yılan hikayesine dönen bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir” diye konuştu.

“YILAN HİKAYESİNE DÖNEN MAĞDURİYETLER GİDERİLMELİDİR”

Bayraktutan, Meclis Araştırma Önergesi’nde şu ifadelere yer verdi:

“696 Sayılı KHK ile çıkarılan Taşeron düzenlemesi neticesinde; 5018 sayılı Kanunun dışında kalan 36 farklı özel bütçeli kuruluştan sadece 8’i kapsama alınırken, aralarında Anadolu Ajansı, Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve TRT’nin de yer aldığı 26 özel bütçeli kuruluş kapsama alınmadı. Öte yandan 26 farklı Kamu İktisadi Teşebbüsü de dışarıda kaldı. Böylece bu özel bütçeli kuruluşlar ve KİT’lerde çalışan taşeron işçilere haksız şekilde kadro yolu kapatılmıştır.

KHK ile kapsama alınan kamu idarelerinde çalışan tüm taşeron işçilere kadro verilmemiş, KHK’nin 127. maddesi ile sadece “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında” çalıştırılan taşeron işçilerin kadroya alınması düzenlenmiştir. Böylece hizmet alımı ihalelerinde çalışan ancak ihalesi “personel çalıştırılmasına dayanmayan” işçiler kapsam dışında tutuldu. Hizmet alımı ihalelerinde personel gideri yüzde 70’in altında ise, ihale, ‘personel çalıştırılmasına dayalı ihale’ sayılmamıştır. Bu yüzden personel giderinin yüzde 70’in altında düşebildiği birçok farklı hizmet alımında çalıştırılan taşeron işçiler dışarıda kalmıştır. Ayrıca Taşeron düzenlemesini içeren 696 sayılı KHK’ya rağmen kadro verilmeyen binlerce taşeron işçisi bulunmaktadır. Hizmet alım sözleşmesine tabi çalışanlar sözleşme sonunda işsiz kalmaktadır. Hizmet alımı ihalesinden alınan kiralık araç şoförleri, Kamuda kiralık araç şoförleri gibi, sağlıkta hastane bilgi işlemcilerine, görüntüleme çalışanlarına, sosyal tesis çalışanlarına ne yazık ki kadro verilmemiştir.

"TOPLUM YARARI PROJESİ KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA KADRO VERİLMELİDİR"

696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 Sayılı KHK’ya eklenen maddeler ile kadroya geçişle ilgili düzenlemeye yer verilmiştir. 703 Sayılı KHK ile Başbakanlıkta görev yapan 113 şoför için yapılan özel düzenleme ile ilgili personel sürekli işçi kadrosuna geçirilmiştir. Diğer kurumlarda çalışan personel %70’lik işçilik maliyeti kısıtlamasına tabi tutulurken; Başbakanlık personeli bu kısıtlamaya tabi tutulmamıştır.

KİT çalışanları kadro hakları verilmediği için mağdurdur. Enerji, Karayolları, Demiryolları, PTT, Devlet Su İşleri, Millî Park, orman çalışanları, güvenlik çalışanları gibi KİT'lerde çalışan binlerce işçi kadro beklemektedir. Belediyelerde kadro beklerken şirket kadrosuna alınanlar da mağdurdur. Millî Eğitim'de ‘Toplum Yararı’ projesi kapsamında çalışanlara da kadro verilmelidir.

Ülkemiz genelindeki ekonomik sıkıntılar da göz önüne alındığında; özlük, sosyal ve ekonomik hakları bakımından ilgili şoförlerin ve işçilerin mağduriyetlerinin ivedilikle giderilmesi; adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda çözüme kavuşturulması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlar ışığında 696 sayılı KHK sonrası mağduriyet yaşayanların sorunlarının tespit edilmesi ve adalet, eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde özlük, ekonomik ve sosyal hakları hususunda gerekli iyileştirme çalışmalarının başlatılması ve kapsam dışında bırakılan işçilerin tamamının kapsam içine alınması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Anayasa’nın 98 nci ve içtüzüğümüzün 104’ ncü ve 105’nci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu açılmasını saygılarımla arz ederim.”