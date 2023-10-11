Taşımalı eğitimdeki öğrenci sayısı arttı

Taşımalı eğitim istatistikleri, bölgeler arasındaki eşitsizliği ve iktidarın, “Köy okulları açılacak” vaadinin gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. 2022’de 609 bin 137 olan taşımalı eğitimdeki öğrenci sayısının 2023’te 744 bin 625’e yükseldiği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

İktidarın eğitim politikası, milyonlarca öğrenciyi taşımalı eğitime mahkûm etti. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 3 milyon 275 bin 458 olan köy okullarına kayıtlı öğrenci sayısı, 2023 itibarıyla 609 bin 137’ye kadar geriledi. Yaşadığı yerde okul olmadığı için eğitime erişim imkânı olmayan öğrenciler, servislerle okullara taşınmak zorunda kaldı. 2022-2023 dönemine yönelik örgün eğitim istatistikleri ile ortaya konulan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı ise iktidarın, “Köy okulları açılacak” vaadinin büyük ölçüde hayata geçirilemediğini ortaya koydu. Resmi verilere göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 67 bin 486 öğrenci daha eğitime "taşımalı" olarak ulaşmaya başladı.

2021-2022 eğitim öğretim döneminde 677 bin 139 olan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenci sayısı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde 744 bin 625’e yükseldi. Okuluna servis aracılığıyla erişebilen öğrencilerin 297 bin 995’inin ilkokul, 446 bin 630’unun ise ortaokul kademesinde olduğu bildirildi.

BÜYÜK EŞİTSİZLİK

Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin kentlere göre dağılımı da dikkati çekti. Buna göre, 60 bin 637 öğrenci ile Urfa, taşımalı eğitim kapsamında en fazla öğrencisi bulunan kent olurken listenin üst sıralarında Türkiye’nin doğusundaki kentlerin yer aldığı görüldü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önceki iki bakan da köy okullarının yeniden açılıp taşımalı eğitimdeki öğrenci sayısının azalacağını vaat etmişti.

Türkiye’de bölgeler arasındaki eşitsizliği ortaya koyan taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin diğer kentlere göre dağılımı ise örgün eğitim istatistiklerine şöyle yansıdı:

- Şanlıurfa: 60 bin 637

- Diyarbakır: 46 bin 737

- Van: 30 bin 774

- Ordu: 23 bin 685

- İstanbul: 22 bin 738