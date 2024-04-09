"Taşımalı seçmenlerle halkın iradesi gasbedildi"

Haber Merkezi

Şırnak Belediyesi’nin ilk meclis oturumunda yerel seçimlerdeki taşımalı asker ve polis oylarıyla seçilen AKP’li Mehmet Yarka’yı protesto edildi. MA’nın haberine göre, DEM Partili belediye meclis üyeleri, “Siz halkın seçilmiş başkanı değilsiniz. Halkın iradesini gasbettiniz” dedi. DEM Partili meclis üyeleri, İl Seçim Kurulu’na verdikleri itiraz dilekçesini okudu.

DEM Partili meclis üyelerin AKP’li Yarka’yı protesto etmesi üzerine AKP’li meclis üyeleri ile DEM Partili Meclis üyeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

6 bin 541 taşımalı asker ve polisin oy kullanması sonucu AKP küçük bir farkla Şırnak Belediyesi’ni aldı. Seçim günü özellikle Tüm General Ömer Keçeciğil İlkokulunda 5 bin 950 askerin oy kullanması kamuoyuna da yansıdı. Seçimlerin iptali için hem İlçe Seçim Kurulu’na hem de İl Seçim Kurulu’na başvuruda bulunuldu. DEM Parti’nin itirazları reddedilirken mazbata AKP’li Mehmet Yarka’ya verildi.