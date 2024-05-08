Taşocağı talanı daha da büyüyecek

Belgrad Ormanları’nda, 'muhafaza orman koruma statüsü' düşürülen bölgedeki taşocağında genişlemeye gidiliyor. Dinamit seslerinin yankılandığı bölgede su kaynakları, mesire alanları ve yerleşim yerleri bulunuyor.

Gökay BAŞCAN

Kemerburgaz’da yeşil alanı çöle çeviren maden ocağı, geçen yıl muhafaza orman statüsü kaldırılan bölgede genişlemeye gidecek. Geçen ay, halkın katılım toplantısını oldubittiye getirmeye çalışan Akçansa Çimento’nun projesi onaylanırsa Belgrad Ormanları’ndaki tahribat katlanarak büyüyecek.

İstanbul’un kalan son yeşil alanlarını da tehdit eden maden ve taşocaklarının ardı arkası kesilmiyor. Kemerburgaz’da bulunan Azizpaşa-Fatih Muhafaza Ormanı maden ocaklarıyla kuşatılmış durumda. Eyüpsultan’da silttaşı ocağı işleten Akçansa Çimento, ormanlık alandaki faaliyet alanını genişletmek için başvuru yaptı.

İlk olarak 2002 yılında ÇED kapsamı dışında değerlendirilen proje, yıllar içerisinde birçok kez el değiştirdi ve kapasitesi artırıldı. Son olarak 34,87 hektarlık alanda maden ocağı, kırma eleme ve yıkama tesisi işleten Akçansa Çimento faaliyet alanını 76,11 hektara çıkarmak için ÇED başvurusu yaptı.

Ormanın içerisinde yerleşim yerlerinin dibindeki maden ocağının, en yakın konuta uzaklığı 200 metre. Ayrıca proje alanının bölge halkının kullandığı Aziz Paşa mesire alanına uzaklığı ise sadece 300 metre. Proje alanının yakınında ayrıca önemli su kaynaklarını da mevcut. Maden projesinin 850 metre batısında Hamidiye Kaynak Suları kaynağı ve 700 metre kuzeyinde ise Hisar Kaynak Suyu Kaynağı bulunmaktadır. Yine tabiat parklarının ortasında kurulacak maden ocağına Kirazlı Tabiat Parkı 1700, Fatih Çeşmesi 1500 metre uzaklıkta.

DİNAMİT SESLERİ

Ormanın, su kaynaklarının, tabiat parklarının ortasında, yerleşim yerlerinin dibinde faaliyet yürüten maden ocağında patlatmalar meydana gelecek. Yılda 310 patlatma yapılacak maden ocağında, yaklaşık 112 bin 15 ton kilogram anfo, 2 bin 170 kilogram dinamit kullanılacak.

OLDUBİTTİYE GETİRİLDİ

Şirket, ÇED süreci kapsamında yapılan halkın katılım toplantısını adeta oldubittiye getirildi. 18 Nisan’da yapılan toplantı, bölge halkına aynı gün haber verildi. Kısa sürede organize olup toplantıya giden yurttaşlar taşocağına karşı tepkilerini getirdi.

Öte yandan geçen yıl, dönemin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin imzasıyla alınan kararla şirketin önü açıldığı ortaya çıktı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 2 bin 161 hektarlık Azizpaşa-Fatih Muhafaza Ormanı’nın 345,50 hektarlık bölümü muhafaza orman statüsünden çıkarılmıştı. Genişletilmek istenen maden ocağının da sınırları kapsayan ormanlık alanın statüsünü kaldırılarak şirketin önü açılmış oldu. Geçen ay ise yine aynı ormanlık alanın devamında, Fatsa’yı siyanüre boğan Bahar Madencilik’in, taşocağı projesine onay çıkmıştı. Su kaynaklarının dibinde, ormanlık alana kurulan taşocağında dinamit sesleri yükselecek.