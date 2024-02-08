Taşocakları yoksullaşma ve göçe neden olacak!

Mersin Çevre Platformu, bölge halkı ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde bir araya gelerek kentin köylerine yapılmak istenen taşocakları projesini protesto etti.

HABER MERKEZİ

Mersin’in köylerinde yapılmak istenen taşocakları projesine Mersin Çevre Platformu ve bölge halkı tepki gösterdi. Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde bir araya gelen Turunçlu, Değirmençay, Hamzabeyli, Çukurkeşlik ve Hacgediği köyü muhtarları ve yurttaşlar, topladıkları imzaları teslim etti. Bölgede 6 ayrı taşocağı projesi olduğunu belirten köylüler, son olarak, Tüsan Yapı Sanayi Anonim Şirketi tarafından planlanan taşocağının ÇED raporunun askıya çıktığını hatırlattı. Bölge halkı, projelerin ormanlık ve tarım alanlarına ,içme suyu kaynaklarına, derelerine ve yayla turizmine çok zarar vereceğini ifade etti.

Müdürlük önünde yapılan açıklamayı okuyan Turunçlu Mahalle Muhtarı Durmuş Patacı, “6 mahallede planlanan taşocakları bölgesel olarak birbirine çok yakın olup, Kırmızı, Erçel ve Efrenk derelerine , Değirmençay Barajı Sulama Projesi"ne ait sulama ana kanalına, içme su kaynağına, tarım alanlarına ve yerleşim yerlerine çok yakın. Patlatmadan kaynaklı oluşacak gürültü ve toz insan sağlığının bozulmasına neden olacak olup, özellikle oluşacak gürültü insanların ve çocukların psikolojisini çok olumsuz etkileyecektir. Üretilecek malzemenin kamyonlarla taşınması ayrıca çok ciddi bir kirlilik yaratacaktır. Mahallelerin geçim kaynağı olan tarımın olumsuz etkilenmesi bölge insanlarının yoksullaşmasına ve göç etmesine neden olacaktır” dedi.

Patacı açıklamanın devamında şöyle konuştu: “Bugün köylerimizden binlerce insanımızın imzaladığı dilekçelerle Turunçlu, Değirmençay, Hamzabeyli, Çukurkeşlik ve Hacgediği mahallelerinde Taşocaklarının kurulmaması için itiraz ediyoruz. Havamızın, suyumuzun, toprağımızın taşocaklarıyla kirlenmesini ve sağlığımızın bozulmasını istemiyoruz. Mahallelerimizde planlanan taşocaklarının derhal iptal edilmesini istiyoruz. Mahallelerimizde taşocakları projeleri iptal edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.”