Taşova'da "şebeke suyu zehirledi" iddiası: 3 günde 370 kişi hastanelik oldu

Amasya'nın Taşova ilçesinde 370 kişi, şebeke suyundan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya’nın Taşova ilçesinde içtikleri şebeke suyundan zehirlenerek hastanede tedavi edilen kişi sayısı 370’i geçti.

Taşova Belediyesi ekiplerinin içme suyu hattında yaptığı onarım çalışmasının ardından iki gün önce akşam saatlerinden itibaren bölge halkında ateş, bulantı ve kusma gibi şikayetler görüldü.

İlk saatlerde 150 kişi hastaneye başvurdu. Bu sayı önceki gün 211’i buldu. Tedavi edilen kişi sayısı ise 370’i geçti. Hastaneye başvurular azalırken, vakaların çıkış nedenine ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Tedbir amacıyla ilçe genelinde bir gün süreyle su kesintisi uygulanırken, depo ve içme suyu hattında genel temizlik gerçekleştirildi. Sonrasında şebekeye yeniden su verildi. Vakaların başlamasından bu yana tedavi olarak taburcu edilen hasta sayısı 370’i geçti.

ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Amasya Valiliği, olayın kaynağının tespitine yönelik araştırma ve analizlerin titizlikle yapıldığını duyurmuştu.

İncelemenin sonuçlarına ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.