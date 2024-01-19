Tatilde karneni getir, ister buzda ister suda kay

Mahir KANAAT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul, “Karneni Getir Buzda Kay” ve “Karneni Getir Aqua’da Kay” isimli iki güzel etkinlikle, çocuklara sömestr tatilinde hem yorgunluklarını atma hem de unutulmaz anlar yaşama fırsatı sunacak. Kayıtlar bugün başlıyor.

Silivri Kapı Buz Pisti’ndeki Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinin ilki 22-26 Ocak, ikincisiyse 29 Ocak-2 Şubat arasında düzenlenecek. 6-17 yaş grubu çocuklarının katılacağı etkinlikte seanslar saat 09.45’te başlayıp, 13.45’te sona erecek. Her gün 4 seans yapılacak.

Karneni Getir Buzda Kay etkinliğinde, resim boyama alanının yanı sıra Air Hokey Masası, Basketbol Oyun Masası ve Langırt Masası ile çocuklara ayrı aktiviteler yapma olanağı da sunulacak.

Spor İstanbul’un bir diğer etkinliği olan ve toplam 8 gün sürecek Karneni Getir Aqua’da Kay ise Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenecek. Çocukların kış ortasında suda eğlenebilecekleri etkinliğin ilki 22-26 Ocak, ikincisi de 29 Ocak-02 Şubat arasında yapılacak. 9-13 yaş grubu çocuklarının katılabileceği suda kayma etkinliği, her gün üç seans olacak şekilde, 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Her iki etkinlikte de çocuklar, alana konulacak hatıra fotoğrafı çekim platformunda bu günlerini ölümsüzleştirebilecek.

Etkinliklere katılmak isteyen çocukların https://online.spor.istanbul/ web adresi veya İstanbul Senin mobil uygulaması üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor.