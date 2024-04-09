Tatilde mecburi istikamet memleket

Bu bayram da büyük şehirlerden gidenlerin büyük bölümünün zaruri adresi memleketleri oldu. Gidenlerin bir bölümü yazı köyünde geçirecek. Otelde tatil için ise 4 kişilik ailenin asgari masrafı ise 50 bin TL.

Aycan KARADAĞ

Hemen her yıl yapılan anketlere göre yurttaşların büyük bölümü tatilini memleketinde ve akraba evinde geçiriyor. Dokuz günlük bayram tatilinde de durum farklı olmayacak gibi. İstanbul Esenler'deki büyük otogarda yoğunluk yaşansa da bunun önemli bir bölümünü memleketine gidenler oluşturdu. Onların dışında kalan küçük bir kesim ise deniz mevsimi henüz açılmamış olsa da kıyı bölgelerine, Kapadokya, Kültür turlarına çıktı.

Büyük bölümü 10 bin TL alan emekliler için 4 gecelik bir tatilin hayal olduğu bir kez daha anlaşıldı. Uçak ya da otobüsle şehir dışı gidiş dönüş 2 bin TL, oda kahvaltı bir otel iki kişilik 5 bin TL, öğle ve akşam yemekleri en az bin TL olarak hesaplandığında emekli bir çiftin 4 günlük tatil için iki aylık maaşını ayırması gerekiyor. Çay kahve ücreti dahi buna dahil değil. Asgari ücretli bir çiftin ise tüm maaşın vermesi tatil ücretini karşılamaya yetmiyor.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLE İÇİN

Didim ve Kuşadası'nda 4 kişilik bir ailenin her şey dahil konseptli bir otelde tatil yapması için 3 gecelik 26 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik şu an yaz sezonu fiyatlarına geçilmedi.

Muğla’da da durum pek farklı değil. Fethiye’de oda kahvaltı konseptiyle hizmet veren otellerde 4 kişilik bir ailenin tatil yapması için 9 bin TL ödeme yapması gerekiyor. Marmaris’te de en az 10 bin TL ödenmesi gerekiyor. Marmaris’te her şey dahil konseptli otellerde 3 günlük bir tatil için ise 50 bin TL’yi gözden çıkarmak gerekiyor. Bodrum’da oda kahvaltı konseptiyle bir otelde kalmak için 4 kişilik bir aile en az 14 bin TL ödeme yapıyor.

OTELE DEĞİL ARKADAŞ EVİNE

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, “Bayram, henüz Avrupa'dan ve dünyadan yani yabancı turistin gelmeye başlamadığı bir aya denk geldi. Bayram tatilin dokuz gün olmasıyla birlikte tatil beldelerine görünüşte yoğun bir akın var. Otobüsler, uçaklar hepsi dolu. Ama bu yoğunluğun Türkiye turizmine etki edecek yani konaklama sektörüne etki edecek bir yoğunluk olarak görmememiz gerekiyor. İnsanlar; İzmir, Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi bölgelere kendilerinin ikinci konutlarına veya oralardaki tanıdıklar, akrabalar ya da bireyli pansiyon türü konaklama tesislerini tercih ediyor” diye konuştu.

Bodrum’da otellerin doluluk oranları yüzde 40’larda olduğunu dile getiren Karcılıoğlu, “Otellerimizi gerek düşük sezonlarda böyle uzun bayram tatillerinde gerekse sezon içinde boşluklarını dolduran, bugüne kadar ülkemizde yaşayan bir orta direk vardı. Olanakları sürdükleri için dişlerinden tırnaklarından arttırabiliyorlardı ve bu tür tatillere çıkabiliyorlardı. Şimdi bu orta direk kalmadı” dedi. Karcılıoğlu şunları dile getirdi: “Geçen sene kötü bir seneydi. Türkiye genelinde otel doluluk yüzde 40 ile yüzde 50 arasında tamamlandı. On katlı bir bina düşünsek bizim rakibimiz ülkeler 10'unca kata biz ise en çok beşinci kata çıkabiliyoruz" dedi.

FİYATLARDA ARTIŞ VAR

Kuşadası Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı Fahrettin Çiçek ise, “Bayramda açık olan tesislerde bir yoğunluk var. Bizim bölgemizde nisan ayı sonu gibi tesislerin çoğu açılır. Bu sene fiyatlarda ciddi bir artış var. Turizm sektörü çok ciddi bir maliyet yükü altında. Girdilerdeki artışlar maalesef fiyatlara da yansıyor. Ama konaklama sektörünün çok fazla yapabileceği bir şey yok. Geçen yılla karşılaştırdığımızda erken rezervasyon oranında artışımız var. Bunun devam etmesi gerekiyor. Yakın tarihlerde uçaklardaki boşluklara göre de farklı sektörlerin gerekli önlemler alıp, uygun fiyatlarla son kalan koltukları da doldurmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.