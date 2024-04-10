Tatilin üçüncü gününde can kaybı 19’a yükseldi

Haber Merkezi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin ilk 3 gününde yaşanan kazalarla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya, yaralanan ve hayatını kaybeden yurttaşlar ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor, 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek. Bayram tatilinin 3. günü 8 Nisan 2024 Pazartesi günü; 615 trafik kazası meydana geldi, 360 bin 495 araç denetlendi, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı.”