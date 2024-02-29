Tatlı krizini önlemek mümkün mü, neler yapılmalı?

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilara Durak, tatlı yeme isteğini önlemek için yapılması gerekenleri sıraladı. Su içmenin ve dengeli öğün tüketmenin önemli olduğuna işaret eden Durak, aşırı kafein tüketimini sınırlamak, bilinçli öğün tüketmek ve protein ağırlıklı beslenmenin önemli olduğunu söyledi.

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dilara Durak, şiddetli bir şekilde tatlı tüketme ihtiyacı olarak tanımlanan tatlı krizinin kandaki glukoz seviyesindeki dengesizlik sebebiyle ortaya çıktığına dikkat çekerek, tatlı krizini yenmeye yönelik önerilerini paylaştı.

Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri de olabileceğini kaydeden Durak, "Tatlı krizlerinin fizyolojik sebepleri genellikle biyolojik ve hormonal değişikliklerle ilişkilidir. Genellikle birden fazla nedenle ilişkilidir ve bu nedenle bireysel bir yaklaşım benimsemek önemlidir" uyarısında bulundu.

TATLI YEME İSTEĞİNİ NE ETKİLİYOR?

Hormonal dengenin tatlı yeme isteğini etkilediğini söyleyen Durak, "Serotonin, mutluluk hissini artıran bir nörotransmitterdir. Tatlı tüketimi, serotonin salınımını artırabilir. Bu nedenle, kişiler stresli veya üzgün olduklarında tatlı tüketme isteği artabilir. Leptin, tokluk hissini kontrol eden bir hormondur, ghrelin ise açlık hissini artıran bir hormondur. Bu hormonların dengesizliği, tatlı krizlerine neden olabilir. Özellikle menstrüasyon dönemlerinde, hormonal değişiklikler tatlı krizlerini tetikleyebilir. Östrojen ve progesteron gibi hormonlardaki dalgalanmalar, tatlı isteğini artırabilir. Stres altında olan bireyler genellikle tatlı veya yüksek karbonhidratlı gıdalara yönelebilirler. Bu, kortizol ve diğer stres hormonlarının etkisiyle ilgili olabilir. Tatlı tüketimi, özellikle rafine şeker içeren gıdalar, bağımlılık benzeri bir etki yapabilir. Bu durum, kişinin sürekli olarak tatlı ihtiyacını artırabilir. Yetersiz uyku, ghrelin hormonunun artmasına ve leptin hormonunun azalmasına neden olabilir. Bu durum, açlık hissini artırabilir ve tatlı krizlerini tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

Kan şekerinin düşmesinin vücudu enerji arayışına ittiğini belirten Durak, "Bu durum, tatlı veya karbonhidratlı gıdaların tüketilmesini isteyen bir tepkiye neden olabilir. İnsülin ve glukagon gibi hormonlar, kan şekerini düzenlemede önemli bir rol oynar" diyerek tatlı krizini yenmek için şu önerilerde bulundu: