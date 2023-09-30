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Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Güncel
  • 30.09.2023 07:40
  • Giriş: 30.09.2023 07:40
  • Güncelleme: 30.09.2023 07:44
Kaynak: İHA
Tatvan'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Fotoğraf: İHA

Bitlis'te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bitlis-Tatvan karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 01 CEM 09 plakalı otomobil önünde seyreden 33 L 0587 kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen 13 AV 713 plakalı otomobilin de kazaya karışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında A.N.H. isimli şahıs hayatını kaybederken, 4 kişide yaralandı.

Haber verilmesi üzerinde bölgeye ambulans, polis ve İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araçlardan çıkarılan yaralılar Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde hayatını kaybeden şahıs ise AFAD ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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