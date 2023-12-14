Tatvan’da 18 yaşındaki genç intihar etti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 18 yaşındaki bir erkek sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına ateş ederek intihar etti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 18 yaşındaki bir genç silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 18 yaşlarındaki B.Ç. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına ateş ederek intihar etti. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, B.Ç.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken öte yandan polisin olayın yaşandığı yer ve civarındaki araştırması devam ediyor.



