Tavuk Adası’nda rant kuşatması: "Kültürümüzü tehdit ediyor"

Balıkesir Ayvalık’taki Tavuk Adası’nı yağmalayacak projeye karşı açılan davanın duruşması görüldü. Duruşmanın ardından adliye önünde yapılan açıklamada, “Doğamızı, zeytinlerimizi, kültürel varlıklarımızı savunmak için buradayız” denildi.

HABER MERKEZİ

Balıkesir Ayvalık Tabiat Parkı alanı içindeki Tavuk Adası’nın iş insanı Dikran Masis’in ‘konsept projesi’ için ranta açılmasına karşı mücadele sürüyor.

Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi’nin projeye izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı’na karşı açtığı davanın duruşması bugün Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nde görüldü.

İtirazların görüşüldüğü duruşmanın ardından mahkeme kararını taraflara önümüzdeki günlerde açıklayacak. Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi, duruşmanın ardından Balıkesir Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına açıklamayı okuyan Hasan Cengiz Yazar, Ayvalık’ın her yönüyle bir saldırı altında olduğuna dikkat çekti. En çok adaya sahip yerin Ayvalık olduğunu hatırlatan Yazar, “Bütün bu adalar ve civarı tabiat parkı statüsünde. Yine bu adalar ve civarı birçok tarihi kalıntıya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca Ayvalık’ta milyonlarca zeytin ağacı var. Zeytinlikler ve deniz insanlarımızın geçim kaynağı. Doğa ve tarihsel kalıntılar ise hem bizim hem de gelecek kuşakların ortak değerleri” dedi.

Ayvalık’ın her yerinin imara açıldığını belirten Yazar, “Madenlerin, taşocaklarının bittiği yerde oteller turistik tesisler başlıyor. Turizm, sanayi, madencilik ve inşaat şirketleri Ayvalık’ın bütün değerlerine saldırıyorlar. Köylerimizde ve şehrimizde sularımız içilemez durumda. Arsa arazi yağması o boyuta geldi ki Ayvalık’ta yoksul insanların yaşaması imkansız hale geldi, insanlar komşu kasabalara göç ediyorlar. İşte tam da bu esnada Tabiat Parkı’nın tam ortasına, kültürel bir kalıntının üzerine, küçük bir adaya, Tavuk Adası’na dev bir inşaat başlatıldı. Biz buna karşı çıkıyoruz. Çünkü bunun arkasından bütün adalar imara açılacak, Patriça Yarımadası imara açılacak, denizlerimiz parsellenecek, tarımsal üretim tamamen bitirilecek, balıkçılık ebediyen sona erecek. Milyonlarca zeytin ağacı sökülecek yerlerine beton yığınları dikilecek, zeytin üretimi sona erecek. Doğamızı, zeytinlerimizi, kültürel varlıklarımızı savunmak için buradayız” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Tavuk Adası’nda üç dönümü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, geri kalan 14 dönümü ise iş insanı Dikran Masis’in sahibi olduğu “Eskidji” isimli şirkete ait arazide 10 Nisan 2022 tarihinde inşaata başlandı. Söz konusu şirket, Bakanlık’a ait üç dönümü 49 yıllığına kiralayıp ‘konsept proje’ için çalışmalara start verdi. Projeyle adaya deniz dolgusu yapılacak. Şirket, adayı turistik bir merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor. Ayvalık Belediyesi ise inşaatın başlamasından 8 gün sonra yapı ruhsat izni verdi.