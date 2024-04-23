Tayfun Kahraman'dan 23 Nisan mesajı: Tüm dünya çocuklarının mutluluğun resmini çizeceği bir gelecek için yaşasın özgürlük

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Tayfun Kahraman, 23 Nisan mesajı paylaştı. Kızı Vera'nın fotoğrafını da paylaşan Kahraman, "Tüm dünya çocuklarının mutluluğun resmini çizeceği bir gelecek için yaşasın özgürlük" ifadelerini kullandı.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve Silivri Cezaevi'nde tutulan şehir plancısı Tayfun Kahraman, 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Kızı Vera'nın fotoğrafını ve notunu da paylaşan Kahraman, "İki yıldır haksız ve hukuksuz olarak tutuklu bulunduğum Silivri’de ikinci defa Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Kahraman, mesajını, "Yaşasın Türk Milletinin egemenliği, yaşasın Cumhuriyet! Tüm dünya çocuklarının mutluluğun resmini çizeceği bir gelecek için yaşasın özgürlük!" sözleriyle sonlandırdı.

Tayfun Kahraman'ın paylaşımı şöyle: