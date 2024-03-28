Tayfun Kahraman'dan İmamoğlu'na destek: Vicdan sahibi herkese bir çağrım var

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman, 31 Mart yerel seçimlerinde oy veremeyeceğini belirterek, yurttaşlara çağrıda bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Kahraman, mesajında İmamoğlu'nun "Tam Yol İleri" sloganına yer verdi.

Gezi Davası tutuklusu Tayfun Kahraman, 31 Mart yerel seçimleri için yurttaşlara çağrı yaptı.

Tayfun Kahraman'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Bildiğiniz üzere hukuksuz ve delilsiz bir yargılama sonucu 18 yıl hapis cezasına çarptırıldım ve herkesin doğuştan sahip olduğu en temel bazı haklardan mahrumum. Bunlara oy vermek de dahil. Hayatımda ilk defa bir seçimde, seçmen değilim" dedi.

"KOMŞUNUZU İKNA EDİN"

"Bir sebepten sandığa gitmeyi düşünmeyen; neyi değiştirecek ki diyen ama hukuktan, hakkaniyetten yana, vicdan sahibi herkese bir çağrım var" diyen Kahraman, şunları söyledi:

"Benim yerime de oy kullanın arkadaşlar. Oy kullanmayı düşünmeyen bir komşunuzu benim yerime oy kullanmaya ikna edin. Hasta ya da engelli olduğu için sandığa gidemeyen bir kişiyi benim yerime arabanızla sandığa götürün."

Kahraman, son olarak şunları söyledi: "Ben her koşulda İstanbul'u savunmaya, kendimiz ve geleceğimiz için düşünmeye ve üretmeye devam edeceğim. Yerime kullanılan her oyun hakkını ödeyeceğim. Söz."

Kahraman, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasında kullandığı "Tam Yol İleri" sloganına da mesajında yer verdi.