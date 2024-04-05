Tayfun Kahraman'dan Şişli Belediye Başkanı Şahan'a teşekkür

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle Silivri Cezaevi'nde bulunan Tayfun Kahraman, dün mazbatasını alırken kendisinin hediye ettiği kalemle imza atan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a teşekkür etti. . Kahraman, "Kalemimizi kırmak kolay sandılar. Kalemim ve yüreğim seninle kardeşim" mesajını paylaştı.

Gezi Davası nedeniyle cezaevinde bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman, mazbatayı alırken kendisinin hediye ettiği kalemle imza atan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'a teşekkür etti.

İstanbul'da yerel seçimde CHP'nin Şişli Belediyesi için aday gösterdiği Şahan, yüzde 66,6’lık oyla seçildi.

Şahan, dün görevi Muammer Keskin'den devraldığı törende yaptığı konuşmada Kahraman'ın hediye ettiği kalemden şu sözlerle bahsetti:

“Cumhuriyetin 2. yüzyılını yerelden örmek için yeni bir fırsat alanı başlıyor. Hepimiz çok mücadele ettik. İstanbul'da 17 bakana rağmen mücadele ettik. Şişli'de rekor oyla kazandık. Ancak şimdi üzerimize çok büyük bir görev vesorumluluk düşüyor. Bu sorumluluğun farkındayım. Çok çalışmak ve hizmet etmek zorundayız. Önümüzdeki dönem gecemi gündüzüme katarak çalışacağım. Demokrasi mücadelesi için bu zamana kadar mücadele etmiş, bugün tutsak olan arkadaşlarımız için de mücadele edeceğiz. Bugün mazbatamı alırken Tayfun Kahraman’ın kalemiyle imzaladım. Bu kentte rant ve talana karşı mücadeleyi; halkçı ve demokratik belediyecilik anlayışının imzasını da inşallah o kalemle atacağım; kardeşim çıkana kadar. Çıktıktan sonra mücadeleyi beraber yürüteceğiz. Bu 5 yıl Ekrem Başkanımız İstanbul’un muhafızlığını yaptı. Şimdi İstanbul’un 26 ilçesinde bizler muhafızlık yapacağız. Ekrem Başkanımız da İstanbul’un yeniden muhafızı olacak. Yolumuz açık olsun.”

"YURDUMUZU UMUDA KAVUŞTURACAĞIMIZ GÜNLER YAKIN"

Şahan, törenden sonra da sosyal medya hesabından hediye kalemle attığı imza fotoğrafını paylaştı, "Şişlililerin teveccühüyle layık görüldüğüm onurlu görevde ilk imzamı; kadim kentimizin değerlerini, yurttaşlarımızın haklarını, ranta karşı yaşamı korumak için birlikte mücadele verdiğim değerli dostum Tayfun Kahraman’ın kalemiyle attım. Yurdumuzu; aydınlığa, özgürlüğe, umuda, mutluluğa kavuşturacağımız günler yakın. Tüm demokrasi kahramanlarına saygıyla ve sevgiyle" mesajını paylaştı.