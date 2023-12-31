Tayland, 2024'ü 50 bin havai fişek ile karşıladı

Tayland, yeni yılı 50 bin havai fişek ile karşıladı. Yeni yıl kutlamaları kapsamında ayrıca Bangkok’un Chao Phraya Nehri’nde yer alan Icon Siam’da düzenlenen kutlamalarda çeşitli konserler, yarışmalar, dron şov ve dans gösterileri gerçekleştirildi.

Dünya 31.12.2023 21:43 Giriş: 31.12.2023 21:43

Güncelleme: 31.12.2023 21:50 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA

Güney Asya ülkesi Tayland, 2024 yılına TSİ 20.00’da girdi. Başkent Bangkok’ta şehrin çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinliklerde yerel halk ve yabancı turistler yeni yılın gelişini renkli görüntülerle kutladı. Başkentin geleneksel kutlama alanlarından Icon Siam, Central World ve Wat Arun Tapınağı’nda gerçekleşen etkinliklere yerel ve yabancı katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Bangkok’un Chao Phraya Nehri’nde yer alan Icon Siam’da düzenlenen kutlamalarda çeşitli konserler, yarışmalar, dron şov ve dans gösterilerinin yanı sıra 50 bin havai fişek ile oldukça görkemli bir geri sayım gerçekleştirildi. Tayland’ın güney bölgelerinde ise yeni yıl kutlamaları sahil bölgelerinde ve halk plajlarında yapıldı. Hava sıcaklığının son günlerde 30 derecenin üzerinde seyrettiği Phuket, Krabi ve Pattaya gibi tatil şehirlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamalarında turistler eğlendi.