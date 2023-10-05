Tayland'da AVM'de 2 kişiyi öldüren çocuk hakim karşısında

Tayland'da bir alışveriş merkezinde tabancayla açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuğa, cinayet dahil çok sayıda suçlama yöneltildi. Mahkeme, çocuğun savunma vermeden psikiyatrik tedavi alacağı Galya Rajanagarindra Enstitüsüne yollanması talebini reddetti.

Tayland'da bir alışveriş merkezinde tabancayla açtığı ateş sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan 14 yaşındaki çocuğa, cinayet dahil çok sayıda suçlama yöneltildi.

Bangkok Post'un haberine göre, başkent Bangkok'taki Siam Paragon alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyerek 2 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan 14 yaşındaki çocuk, çocuk mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, çocuğun savunma vermeden psikiyatrik tedavi alacağı Galya Rajanagarindra Enstitüsüne yollanması talebini reddetti.

Soruşturmayı yürüten savcılar, çocuğa "önceden planlanmış cinayet", "cinayete teşebbüs", "yasa dışı ateşli silah ve mühimmat bulundurma", "yasa dışı olarak silah taşıma" ve "halka açık alanda ateş etme" suçlarını yöneltti.

Metropolitan Polis Biriminden Tümgeneral Nakharin Sukhonthawit, başka suçlamaların da ileri tarihlerde yöneltilebileceğini belirtti.

Nakharin, yetkililerin çocuğun mahkemeye gelmeyen ve kefalet başvurusunda bulunmayan anne babasının, Çocuk Koruma Yasası altında yargılanması konusunu değerlendirdiğini aktardı.

Çocuğun odasında havalı tabanca ve çok sayıda mühimmat bulunduğunu kaydeden Nakharin, dedektiflerin bununla ilgili ayrı bir dava açabileceklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Tıbbi Hizmetler Departmanı Başkanı Thongchai Keeratihattayakorn, zanlının daha önce bir yıl tıbbi tedavi gördüğünü açıklarken, hastanın mahremiyetini korumak için detayları paylaşmadı.

Diğer yandan Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, silah şiddeti ile ilgili önleyici tedbirler alma sözü vererek, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Bangkok'taki Siam Paragon alışveriş merkezinde çocuğun tabancayla etrafa ateş açması sonucu 2 kişi yaşamını yitirmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Ölenlerden birinin 34 yaşında Çinli bir kadın ve diğerinin de Myanmarlı bir kadın olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

Polis yetkililerine göre, karakolda "kafası karışık" görünen çocuk, kendisinden "insanları vurmasını" isteyen sesler duyduğunu söylemişti.