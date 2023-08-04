Tayland’da yük treni, işçi taşıyan kamyonete çarptı: 8 ölü

Tayland'da yük treni ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Tayland’ın Chachoengsao eyaletinde bir yük treninin, “dur” uyarısına uymayan kamyonete çarpması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Tayland’ın Chachoengsao eyaletinde bir yük treni kamyonete çarptı.

Yerel saatle 03.00 sıralarında yaşanan olayda, başkent Bangkok istikametine ilerleyen bir yük treni, bölgedeki bir balık çiftliğine işçi taşımakta olduğu öğrenilen ve “dur” tabelasına uymayan bir kamyonet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile üstü açık kamyonetten savrulan işçilerden 8’i olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır 4 kişi hastaneye sevk edildi.

Kazadan sağ kurtulan 55 yaşındaki kamyonet sürücüsü Wichai Yulek, olay yerinde polis ekiplerine verdiği ilk ifadede, “dur” tabelasını gördüğünü ancak yaklaşan treni görmediğini, kamyonetin arkasında bulunan işçilerin kendisine hızlıca geçebileceğini söylediğini belirtti.

Yulek yaşanan kısa süreli kararsızlığın sonunda ileri yöne yaptığı hamlenin yeterli olmaması sonucu, trenin kamyonete arkadan çarptığını ve kamyoneti savurduğunu ifade etti.

Kamyonetin arkasında bulunan işçilerden 20 yaşındaki Surapat Prasop’un çarpışma öncesi araçtan atlayarak ters yöne doğru kaçarak hayatını kurtardığı öğrenildi.

Tayland polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.