Tayvan, Çin'in deprem için yardım teklifini geri çevirdi

Doğu kıyısındaki Hualien şehrinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Tayvan'da hükümet, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Çin'in deprem için yardım teklifini kabul etmedi.

Çin'in Tayvan İlişkileri Ofisi, depremin ardından Ada'ya afet yardımı yapmayı önerirken Tayvan'ın Anakara İlişkileri Ofisi, yardıma ihtiyaç duymadıklarını bildirdi.

Tayvan tarafından yapılan açıklamada, "Anakara'nın Tayvan İlişkileri Ofisinin bu sabah Hulien açıklarında meydana gelen depremle ilgili dile getirdiği kaygıyı not ettik. Düşünceli tavırlarını takdir etmekle birlikte Anakara'dan afet yardımına ihtiyaç duymuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Çin'in, topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor.

Tayvan, Ada'da daha önce meydana gelen yıkıcı depremlerde Çin'den nakdi bağış yapılmasına izin verse de Çinli ekiplerin afet ve kurtarma çalışmalarına katılımına izin vermemişti.

TAYVAN 7,4 İLE SARSILMIŞTI

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde sabah 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinin 18 kilometre güneyi olduğunu bildirmişti.

Tayvan Merkezi Meteoroloji İdaresi (CWA) ise depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyururken, bunun son 25 yılda Tayvan'ı vuran en güçlü deprem olduğunu belirtmişti.

Tayvan'da 21 Eylül 1999'da Taipei'nin 150 kilometre güneyindeki Jiji'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin 400 kişi hayatını kaybetmiş, 100 binden fazla kişi yaralanmış, binlerce bina yıkılmıştı.