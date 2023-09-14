Tayvan’a yakın isim savunma bakanı oldu

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Japonya Başbakanı Fumio Kishida, kabinede değişiklik yaptı. Ülkede ilk kez kabinede 5 kadın bakana görev verilirken Tayvan’a yakın bir isimin Savunma Bakanı olması dikkat çekti. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, hükümete yönelik halk desteğini artırmak amacıyla kabine değişikliğine gitti.

Kishida, değişikliklerin yanı sıra bazı kilit isimleri görevde tuttu. İçişleri ve İletişim Bakanlığı görevine Junji Suzuki getirilirken daha önce 3 kez Adalet Bakanı olarak görev yapan Yoko Kamikawa ise yeni kabinede Dışişleri Bakanı oldu. Eski başbakanlar Shinzo Abe ve Yoshihide Suga’ya özel ulusal güvenlik danışmanlığı yapan ve ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan Tayvan’la ilişkileri ilerletmek için faaliyetlerde bulunan Minoru Kihara ise Savunma Bakanlığı görevini üstlendi.