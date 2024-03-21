Tayyip Erdoğan'dan Newroz mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Newroz'u kutladı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newroz'a ilişkin ''Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı’nı tebrik ediyorum" dedi.

Tayyip Erdoğan, Newroz nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Mesajında, "Milletimizin ve nevruz sevincini yaşayan coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyen Erdoğan'ın mesajının devamı şöyle:

"Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir bölgede yeni umutlarla kutlanan nevruzun hayırlara vesile olmasını diliyorum."