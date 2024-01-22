TBMM Başkanı Kurtulmuş, AKP'nin İstanbul heyeti ile görüştü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile görüştü.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKP’nin İstanbul heyeti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Numan Kurtulmuş’un AKP heyetini kabul ettiği TBMM’nin resmi X hesabından bugün bir fotoğrafla birlikte duyuruldu.
Görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, AKP’li Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yer aldı.
TBMM'nin resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti.”