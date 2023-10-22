TBMM Başkanı Kurtulmuş, Çekya'ya gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Ekim Pazartesi (yarın) günü Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek. Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılacak olan Kurtulmuş, Çekya Parlamentosu'nun ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de düzenlenecek zirveye katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere, yarın (23 Ekim Pazartesi) Çekya'nın başkenti Prag'a gidecek.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek Kırım Platformu 2'nci Parlamenter Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Çekya'ya gidecek.

Çekya Parlamentosu'nun ev sahipliğinde 23-24 Ekim'de düzenlenecek zirveye, 28 meclis başkanı, 12 meclis başkan yardımcısı, 2 komisyon başkanı ve 5 uluslararası organizasyon katılacak.

Zirve kapsamında, açılış ve Genel Kurul oturumu yapılacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş ve katılımcı parlamento başkanlarının konuşma yapacağı Genel Kurul oturumunda, Kırım'daki durum hakkında sunumlar gerçekleştirilecek.

Kurtulmuş'un, zirveye katılan meclis başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.

Kurtulmuş'a, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Grubu Başkanı ve Türkiye-Ukrayna Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Eşbaşkanı Yıldırım Tuğrul Türkeş, Türkiye-Çekya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Cahid Cıngı ile CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer eşlik edecek.