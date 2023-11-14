TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin süreci başından beri, büyük bir titizlikle takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile olan görüşmesinde, TBMM ve İsveç Parlamentosu arasında dostane ilişkilerin geliştirildiğini, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkilerin daha ileriye götürülmesini istediklerini dile getirdi. Kurtulmuş, iki ülkenin tarihi ve köklü ilişkilerinin bulunduğunu, bunun da yakın dönemde stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Görüşmede, İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin süreci başından beri, büyük bir titizlikle takip ettiğini belirten Kurtulmuş, süreci en kısa zamanda sonlandırmayı ümit ettiklerini söyledi. İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin kendisine ulaşmasının ardından hemen imzalayarak, TBMM Dışişleri Komisyonuna gönderdiğini aktaran Kurtulmuş, bu konuda hazırlanan kanun teklifinin, bu hafta içerisinde komisyonda ele alınmasının beklendiğini ifade etti. Kurtulmuş, teklifin, komisyondan geçmesi halinde ise TBMM Genel Kurulunda görüşüleceğini ve milletvekillerinin hür iradeleriyle nihai kararın verileceğini belirtti. TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsveç’in bu süreçte söz verdiği, özellikle 'terörle mücadeleye destek verilmesi', 'İslam’ın kutsallarına karşı yapılan saldırılara müsamaha gösterilmemesi' konularında olumlu bir yaklaşım içerisinde hareket edileceğine inançlarının tam olduğunu da belirtti.

Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde İsveç’in desteklerini beklediklerini söyledi.

İsveç Meclis Başkanı Norlen, İsveç Parlamentosu için Türkiye’nin çok önemli bir ülke olduğunu ve işbirliklerin kapsamını genişletmeyi dört gözle beklediklerini belirtti. Norlen, TBMM Başkanı Kurtulmuş’u İsveç’e davet etti ve kendisini İsveç Parlamentosunda ağırlamaktan memnuniyet duyacağını söyledi.