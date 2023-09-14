TBMM Başkanvekili Karaca'dan Sivas Katliamı Davası'ndaki karara tepki: Karanlıkla mutlaka yüzleşeceğiz

TBMM Başkanvekili, CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Sivas Katliamı Davası'ndaki zaman aşımı kararı hakkındaki paylaşımında "Zaman aşımı kararıyla toplum bugün bir kez daha o ateşin içine atılmıştır. Adaletsizliğe alışmayacağız; toplumsal barış için Sivas’ı aklayanlarla, katliamın yapanları koruyanların yarattığı karanlıkla mutlaka yüzleşeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Sivas Katliamı Davası'nda verilen zamanaşımı kararına sosyal medyadan tepki gösterdi.

1993’ten beri #Sivaskatliamı adaletsizliğin adıdır!



“Totaliter rejimlerde memurlar liderlerinin sadece emirlerini değil, niyetlerini de uyguluyorlar.”



Bir hafta önce Sivas Katliamı davasının sanığını affeden tek adamın işaretinden feyz alan! hakimler bugün, vicdanlarıyla… — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) September 14, 2023

"Zaman aşımı kararıyla toplum bugün bir kez daha o ateşin içine atılmıştır" diyen Karaca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Totaliter rejimlerde memurlar liderlerinin sadece emirlerini değil, niyetlerini de uyguluyorlar.” Bir hafta önce Sivas Katliamı davasının sanığını affeden tek adamın işaretinden feyz alan! hakimler bugün, vicdanlarıyla hukukun gereğini yerine getirdikleri korkusuz bir hükme imza atamamış, adalet hanesine kara bir leke daha sürmüşlerdir. 33 canımız göz göre göre, Sivas'ta katledilmiştir. O günden bugüne her dava günü bu toplum aynı adaletsizlikle sınanmıştır. Hesabı verilmemiş katliamla yüzleşilmediği için, dinmeyen acılarımıza öfkemiz ve zedelenen adalet duygumuz eklenmiştir. Sebep olanlar ve adaleti sağlamayanlar hala aramızda, zihniyeti iktidardadır. Zaman aşımı kararıyla toplum bugün bir kez daha o ateşin içine atılmıştır. Adaletsizliğe alışmayacağız; toplumsal barış için Sivas’ı aklayanlarla, katliamın yapanları koruyanların yarattığı karanlıkla mutlaka yüzleşeceğiz"