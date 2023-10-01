TBMM bugün açılıyor

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28’inci dönem 2’nci yasama yılı bugün başlayacak. Milletvekili olmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Kurul’u locadan izleyecek.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son konuşmalarında devamlı vurgu yaptığı anayasa değişikliği için de Cumhur İttifakı milletvekillerinin harekete geçmesi bekleniyor. Meclis’te AKP bünyesinde oluşturulacak anayasa hazırlık komisyonu, yeni yasama yılında çalışmalarına başlayacak.

Komisyonun, muhalefet partileriyle görüşmeler yapması da gündemde.

Meclis’teki yeni dönemi hakkında açıklamalar yapan EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, anayasa tartışmalarına değindi.

Karaca, “Bu Meclis anayasa yapamaz, Anayasa ve Medeni Yasa hakkında iktidarla müzakereye girerek muhalefet yapılamaz, tüm muhalefeti ‘müzakere’ adı altında bu tartışmayı meşrulaştıracak herhangi bir söylemden uzak durmaya, kadınların haklarını ve hayatlarını korumak için mücadeleye çağırıyoruz. Bizim tutumumuz tartışmasız bir biçimde bu yönde olacak” dedi.