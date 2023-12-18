TBMM'de Süryanice Noel kutlaması tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında ana dil tartışması yaşandı. DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan'ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili milletvekilleri tepki gösterdi. İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk’ün Başkanlık Divanı’nı terk etmesi üzerine Genel Kurul’a ara verildi. Öztürk’ün yerine AKP’li katip üye Havva Sibel Söylemez’in divana gelmesiyle görüşmelere devam edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, bugün Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın Süryanice Noel kutlaması yapması üzerine ana dil tartışması yaşandı.

Aslan, Hristiyanların Noel'ini kutladıktan sonra, "Noel ile ilgili bu sözleri, Türkçe bilmeyen Süryani halkına da Süryanice tekrar etmek istiyorum" diyerek kürsüde Süryanice konuştu. Arslan’ın Süryanice konuşmasına İYİ Partili Lütfü Türkkan ve Ayyüce Türkeş itiraz etti.

TÜRKKAN: "EVİNDE KONUŞSUN"

Lütfü Türkkan, "Evinde gidip konuşsun, sokakta tamam ama burası Türkiye Büyük Millet Meclisi" derken; Ayyüce Türkeş, "Herkes Türkçe konuşacak" ifadesini kullandı.

USTA: "AMACI İDEOLOJİK"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e tepki göstererek "Anayasaya aykırı bir konuşma yapılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun amacının da ideolojik olduğu çok ortada. Sayın Başkan sizin tutumunuzla ilgili olarak da burada Kürtçe konuşulmasını ayetle mukayese etmek doğru olmadı" dedi.

AKBAŞOĞLU: "DİLDEN MAKSAT ANLAŞILMAKTIR"

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da söz alarak "Dilden maksat anlamak ve anlaşılmaktır. Dünyada binlerce dil var. Her dil saygındır. Muhteremdir... Dilimiz Anayasa’ya göre Türkçedir. Burada hep beraber Türkçe konuşmak durumundayız. Bunun dışında hangi dilden konuşursanız konuşun herkes bu dilleri bilmek durumda değil" dedi.

YASİN ÖZTÜRK MECLİS DİVANINI TERKETTİ

Tartışmalar sırasında İYİ Partili katip üye Yasin Öztürk, Başkanlık Divanı’ndaki yerini terk etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Önder, oturuma ara verdi. Ara sırasında da İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri arasında tartışma devam etti.

Öztürk’ün yerine Başkanlık Divanı’nda AKP’li katip üye Havva Sibel Söylemez’in gelmesiyle TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelere devam edildi.

“ANA DİLİNE MÜDAHALE ETMEM”

Aranın ardından açıklama yapaman Önder, şunları söyledi:

"Boynumu vursanız bir insanın rüyasını gördüğünü, ninnisini dinlediği ana diline burada müdahale etmem, haya ederim. Ayet meselesini ayetle tevsir ettim zaten... Ben Kürt ilinde doğmuş Türt ana babanın çocuğuyum. Siz diyorsunuz ya burada ne diyor bize sövüyor mu acaba? İşte Kürdün evladı birinci sınıfa başladığında sizin Sayın George Aslan'ın konuşmasından ne anladıysanız bir ilkokul çocuğu da okuma evrenine ilk adım attığında sizin anladığınızı anlıyor. Burada küfretme hayasızlığına gerek ki kimse tenezzül etmeye. Bir dili temsil ediyor, bir milleti temsil ediyor, niye küfür etsin. Bir selam, Allah’ın selamına da saygı göstereceğiz eğer o saygı gelmiyorsa, ideal olanı bu, saygı göstermek. Dünyanın hiçbir dili, hiçbir inancı beni rahatsız etmez, eğer o saygı içimizden gelmiyorsa da tahammül edeceğiz.”