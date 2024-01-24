TBMM'deki İsveç oylamasına dünyadan tepkiler

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından dünyadan mesajlar yayımlandı. ABD ve Almanya karardan memnuniyetlerini dile getirdi.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

TBMM'de alınan kararın ardından dünyadan açıklamar gelmeye başladı.

ALMANYA: BU ÖNEMLİ VE DOĞRU BİR KARARDIR

Almanya'nın, TBMM’de İsveç’in NATO’ya katılımına ilişkin kanun teklifinin kabul edilmesinden memnuniyet duyduğu bildirildi.

Başbakan Olaf Scholz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararının önemli ve doğru olduğunu vurgulayarak, "Bu karar ittifakımızı güçlendirmektedir. İsveç'in çok yakında Atlantik İttifakına resmen katılabileceğini umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin TBMM'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, “Bu önemli ve doğru bir karardır.” ifadesini kullandı.

Hebestreit, Finlandiya'nın katılımı gibi, İsveç'in yaklaşan katılımının da NATO ittifakını bir bütün olarak daha da güçlendireceğini aktardı.

Bu katılımların Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa doğrudan bir tepki olduğunu belirten Hebestreit, Alman hükümetinin (İsveç’in) katılım sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanabilmesini umduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da TBMM'nin bugün önemli bir adım atarak İsveç'in NATO'ya katılımının önünü açtığı belirtildi.

Açıklamada, "İsveç NATO'yu daha güçlü kılacaktır. İsveçli dostlarımızı İttifakta ağırlayabilmemiz için Macaristan'ın kalan adımları tamamlamasının tam zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

AMERİKA: TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, İsveç’in NATO’ya katılımının önemini vurguladığı açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün aldığı İsveç’in NATO’ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç’in NATO’ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak’ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye’nin NATO İttifakı’na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.