TBMM'den boykot kararı: İsrail'e destek veren şirketlerin ürünleri Meclis lokantasında satılmayacak

TBMM Başkanlığı, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağını duyurdu. CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ise karara tepki gösterdi. Taşkent, "Tam da AKP'ye yakışır cinsten bir samimiyet örneği" yorumunda bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), İsrailli şirketlere ait ürünlere Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacak.

TBMM Başkanlığı'nın açıklamasına göre, söz konusu karar Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla alındı.

Açıklamada herhangi bir marka ismine yer verilmezken "İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri" ibaresi kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gazze'de masum insanları katleden İsrail’in savaş suçlarına açıkça destek verdiklerini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa bir destek de milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'ndan geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un talimatıyla, İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünleri Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında artık satılmayacak."

"TAM AKP'YE YAKIŞIR SAMİMİYET ÖRNEĞİ"

Meclis Başkanlığı'ndan alınan karara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X üzerinden karara ilişkin tepkisini dile getiren Taşkent, "İsrail'le köprüleri atamamış, ticari anlaşmalardan vazgeçememiş iktidar, Meclis'te büyük bir eylem yapmaya karar verdi: TBMM çatısı altında Coca Cola ve Nescafe içmeyi yasakladı. Tam da AKP'ye yakışır cinsten bir samimiyet örneği" ifadelerini kullandı.