TBMM'den 'emekliye zam' kararı

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi.

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasını öngören madde Meclis’te kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunda, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşülüyor.

Teklifin en düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesiyle ilgili madde oylanarak Meclis’ten geçti.