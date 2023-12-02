TBMM'den sosyal medya fenomenleri için torba yasa hazırlığı

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, sosyal medya platformlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

Kara para aklama suçundan Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklanmasının ardından fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar devam ederken TBMM'nin sosyal medya fenomenleri için torba yasa hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformları ve fenomenlere yönelik çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Hatay’da yaptığı açıklamada komisyonda Tik Tok başta olmak üzere sosyal medya platformlarına yönelik çalışmaların detaylarından bahseden Yayman, Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya temsilcisinin komisyona çağrıldığını belirtip, “Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz" dedi.

TORBA YASA GELİYOR

Yayman konuyla ilgili devam edep bir torba yasa hazırlığı olduğuna dikkat çekerek “Başta Tik Tok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meselenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.

LİSANS İPTALİ GÜNDEMDE

Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.”