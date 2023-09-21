TBMM Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvurular: 'Fenerbahçe'nin diziliş taktiği değiştirilsin'

Yurttaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na ilginç başvurular geldi. Konya'da yaşayan bir kişi, Trendyol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

Yurttaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikayetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonu'na 15 Mayıs-22 Ağustos 2023 arasında 1154 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 245 olurken, erkekler 909 dilekçe gönderdi.

Vatandaşlar Dilekçe Komisyonuna başvururken ağırlıklı olarak elektronik posta yolunu tercih etti. Başvuruların 1027'si elektronik posta, 70'i posta, geri kalanı ise elden, faks, milletvekilleriyle ulaştırmak gibi yollardan gerçekleşti. Başvuruların yüzde 88,99'u e-dilekçe üzerinden, yüzde 6,07'si posta yoluyla yapıldı.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği 5 toplantıda 918 dilekçe hakkında karar aldı, 18 dilekçe ise mevzuata uygun olmaması ya da mükerrer olması sebebiyle işlemden kaldırıldı. Diğer dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

Komisyon, yeni bir kanun veya bir kanun değişikliğini gerektiren başvurulardan kanun olarak düzenlenmelerinde toplumsal yarar görülenlerin birer örneğini TBMM Başkanlığına ve bilgi için Cumhurbaşkanlığına gönderiyor. Kanun teklifi gerektiren tüm kararlar da milletvekillerine dağıtılıyor. Vatandaşlardan gelen yeni yasal düzenleme taleplerinden ve değiştirilmesi istenen kanunlardan TBMM üyelerinin tamamı da haberdar ediliyor.

Komisyonun yetki ve görev alanına girmeyen dilekçelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmazken, bazı talep ve şikayetlere ilişkin başvuru sahiplerine ilgili kanun, yönetmelik ve kuruma yapılmış başvuruların süreçleriyle ilgili bilgi veriliyor.

İLGİNÇ DİLEKÇELER

Komisyona gelen dilekçeler arasında ilginç talepler de yer aldı.

Konya'da yaşayan bir kişi, 2 Haziran'da Komisyona başvurarak Trendyol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sahaya diziliş taktiğinin değiştirilmesini istedi.

Komisyona sanatçı Cem Yılmaz'ın Selçuk Üniversitesi'nde gösteri düzenlemesinin talep edildiği dilekçe de geldi.