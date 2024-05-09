TBMM Genel Kurulu'nda 3 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Özbekistan'la imzalanan 3 anlaşma kanunlaştı.

TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 3 kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda önce Türkiye ve Özbekistan Arasında Savunma Sanayii Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Görüşmelerin ardından Türkiye ve Özbekistan Arasında Savunma Sanayi Alanında İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ve Özbekistan Arasında Hükümlü Nakli Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, Türkiye ile Özbekistan Arasında Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Kanun Teklifi kabul edildi.

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinden sonra TBMM Başkanvekili Karaca, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.