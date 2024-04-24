TBMM Genel Kurulu'nda Maden Kanunu görüşmeleri tamamlandı

TBMM Genel Kurulu’nda, enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerine geçildi.

TBMM'de Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Anayasa Komisyonu'nda boş bulunan üyelik için CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Çevre Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Spor Komisyonu'nda boş bulunan bir üyelik için de CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş seçildi.

Seçimin ardından enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmelere başlandı. Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelere geçildi. Genel Kurul, 30 Nisan Salı günü toplanmak üzere kapandı.