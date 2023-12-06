TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplantısında söz alan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, eczacıların sorunlarını anlattı; hastaların katılım payı, muayene ücreti ve fiyat farkı bedellerini, eczanelere ödeyemedikleri için ilaçlarını alamadıklarını söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, eczacıların sorunlarını anlattığı konuşmasında, hastaların katılım payı, muayene ücreti ve fiyat farkı bedellerini, eczanelere ödeyemedikleri için ilaçlarını alamadıklarını belirtti.

Sarı, İlaç Fiyat Kararnamesi'nde ve bütçede ilaca ayrılan payın, OECD ülkeleri ortalamasının çok altında yer alması nedeniyle birçok ilacın geri ödeme kapsamı dışında kaldığını vurguladı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle konuşma yaptı.

AKP Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı ise 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü amısatarak Resmi Gazete'de, 3 Mart'ta yayımlanan yönetmelik kapsamında, yer altındaki kömür madenlerinde bugüne kadar yaşanan facialarda yaşamlarını yitiren madencilerin yakınlarına bir kişilik istihdam hakkı tanındığını hatırlattı.

Avcı, bu kapsamda sadece Zonguldak'ta 496 madencinin yakınının kamuda istihdam edildiğini, 255 yurttaşın da işlemlerinin devam ettiğini aktardı.