TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu, Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Toplantıda 3 kişiye söz verildi.
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.
Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu yaşanan maden kazasını ilişkin ihmal iddialarının araştırılmasını ve sorumlulara gerekli cezaların verilmesini istedi.
Maden facialarına ilişkin Meclis'e kanun teklifi verdiklerini belirten Erbakan, tekliflerinin komisyonlarda bekletildiğini ve Genel Kurula sevk edilmediğini söyleyedi.
Erbakan, "Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran iktidar kanadından bu kanun tekliflerimizi değerlendirmelerini, Genel Kurula getirmelerini, gerekli adımların atılmasını, mağduriyetlerin giderilmesine vesile olunmasını diliyorum, istiyorum ve bekliyorum" dedi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de "Niğde'nin Ulukışla ilçesindeki turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi" hakkında konuştu.
AKP Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, "Gümüşhane'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü"nü kutladı.