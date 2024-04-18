TBMM İliç Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Komisyon Başkanlığı'na AKP'li Uslu seçildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 8 işçinin toprak altında kaldığı çökmeyle ilgili TBMM'de kurulan "İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu" ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, AKP'li Milletvekili Atay Uslu Komisyon Başkanlığı'na, katip üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve Komisyon Sözcülüğüne ise MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan seçildi.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Çöpler Altın Madeni’nde 13 Şubat’ta meydana gelen ve 8 işçinin kimyasal içeren liç yığınının altında kaldığı maden faciasına ilişkin TBMM bünyesinde kurulan araştırma komisyonunun başkanı, başkanvekili, sözcüsü ve katip üyesi belli oldu.

Maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden facialarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda, komisyonun başkanlığına AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu seçildi. Komisyon Başkanvekilliğine AKP Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Komisyon Sözcülüğüne MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, katip üyeliğe CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül seçildi.

Uslu, komisyon başkanı olarak seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, facianın yaşandığı sırada 10 milyon metreküpten fazla toprak kütlesinin kaydığını söyledi.

Heyelan riski nedeniyle bir süre ara verilen arama-kurtarma çalışmalarının 24 saat boyunca sürdürüldüğünü belirten Uslu, facianın ardından toprakta, havada, suda kirlenmeye ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

"HERKES FİKRİNİ RAHATLIKLA DİLE GETİREBİLİR"

Araştırma komisyonunun Mecliste grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla kurulduğunun altını çizen Uslu, şunları kaydetti:

"Bu komisyonu birlikte kurduk, birlikte çalışacağız. Başkanlığı ben üstlendim ama buradaki her bir arkadaşımız başkandır. Herkes fikrini, talebini, düşüncesini rahatlıkla dile getirebilir. Hep birlikte bu sürecin onarılması ve bundan sonra bu tür kazaların önlenmesi için ne yapılması gerekiyorsa çalışacağız. Milletimizin bize verdiği yükümlülüğü sonuna kadar yerine getireceğiz. Çalışacağız, dinleyeceğiz, yerinde incelemeler yapacağız ve hem bundan sonra bu tür kazaların olmaması hem de bu kazadaki sorumluların cezalandırılması ve ihmallerin ortaya çıkarılması için güzel bir rapor düzenleyeceğiz."