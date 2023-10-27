TBMM, KDK ve Sayıştay'ın 2024 bütçeleri komisyonda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında TBMM, KDP ve Sayıştay'ın 2024 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe teklifi, yeni bina ve kanun tekliflerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Meclis’in 2024 yılı bütçe teklifini sundu. Kurtulmuş, "2024 yılı bütçe teklifi, 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk lirasıdır ve komisyonumuza bu şekliyle sunulmuştur" dedi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2024 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere toplandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis ve bağlı kuruluşlara ilişkin bütçe sunumu yaptı.

"YENİ ANAYASA YAPMA MECBURİYETİ VARDIR"

Bu dönem Meclis'in üzerine büyük sorumluluklar düştüğünü vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye'nin, artık sivil, tam manasıyla çoğulcu, katılımcı, milleti esas alan, bireyi esas alan, halk ve özgürlükler temelinde yeni bir anayasa yapmak mecburiyeti vardır. 12 Eylül darbesinin bu millete çok acılar yaşattığını hatırlıyoruz. Yaşanan siyasal acıların, toplumsal acıların, kapatılan Meclis'in, kapatılan partilerin ve yepyeni birtakım siyasal dengelerin ortaya çıkarılmasını hep birlikte, maalesef bir kısmını da kara günler olarak hatırlıyoruz. 12 Eylül'ün Türkiye'ye bırakmış olduğu en kötü miras, 12 Eylül darbesinden sonra gerçekleştirilen 82 Anayasası'dır. Şimdi 82 Anayasası'nın, bütünüyle değiştirilmesi, tam manasıyla sivil, özgürlükçü katılımcı, Türkiye'yi ileriye taşıyacak, Türkiye'nin 2'nci yüzyılı hedeflerine; yani sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye yüzyılı hedeflerine götürecek çalışmaları gerçekleştirmek zorundayız. Bunun için bu çalışmalara başlarken hiçbir önyargı olmadan, bütünüyle müktesebatımızdaki bilgileri, Türkiye'nin anayasa yapma tecrübesini bütün siyasi partilerin son derece ciddiyetle ve büyük bir olgunlukla yansıtacağından eminim. Bunun için işin sahibi olarak TBMM başından sonuna kadar Türkiye'nin anayasa yapma iradesine sahip çıkmalı ve bunu gerçekleştirecek siyasal olgunluğu ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.



Meclis İçtüzüğü'nde de değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu aktaran Kurtulmuş, "TBMM'nin tam bir demokrasi platformu haline getirildiği, işleyişin hızlı ve etkin bir şekilde yapmasını sağlayacak, yasama kalitesini artıracak, milletvekilinin ve TBMM'nin itibarını artıracak yeni bir İçtüzük çalışmasının da TBMM'nin gündeminde olmasının önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.



"İSLAMOFOBİ İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI"



TBMM'nin dünyada sözü dinlenen bir ülkenin parlamentosu olduğunu kaydeden Kurtulmuş, "TBMM'nin üzerine düşen büyük bir sorumluluk da özellikle son yıllarda dünyanın birçok ülkesinde artan ve artık tamamen sistematik bir insanlık suçu haline gelen İslamofobi karşısında da gerekli adımların atılması için bütün parlamenter diplomasi imkanlarını kullanarak, bu mücadelede etkin bir şekilde yer almasını temin etmemizdir" ifadesini kaydetti.



"TBMM, FİLİSTİN İÇİN ORTAK TAVIR GÖSTERDİ"



Gazze'de yaşanan insanlık dramının durdurulması konusunda, TBMM'nin ilk günden itibaren büyük duyarlılıkla hareket ettiğini dile getiren Kurtulmuş, "TBMM'de grubu bulunan 6 siyasi partimizin hiç tereddüt etmeden, sorunun çözümü için siyasi konuların halledilmesi gerektiği konusuna da dikkat çekerek; ama bir an evvel ateşkesin sağlanması ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması konusunda ortak olarak yayımladığı bildiri, sadece TBMM'nin Genel Kurul Salonu'nda kalmamış, sizi temin ederim ki dünyanın bütün parlamentolarında ve dünyanın bütün siyaset merkezlerinde de etkili olmuştur" diye konuştu.

"1700 KANUN TEKLİFİ SUNULDU"



Yasama faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Meclis Başkanı Kurtulmuş, 28'inci dönemde 1700 kanun teklifinin Meclis'e sunulduğunu, bu kanun tekliflerinden 26 tanesinin Meclis'te yerini aldığını, bunlardan 9 tanesinin yasalaştığını aktardı. Kurtulmuş, parlamenter diplomasiye önem verdiğini belirterek, şöyle konuştu:



"TBMM Başkanı görevine seçildikten sonra parlamenter diplomasi alanında usul gereği Türkiye Cumhuriyeti'nin göreve gelen bir yetkilisi önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Azerbaycan'a seyahat ediyor. Biz, Kuzey Kıbrıs'ı ve Azerbaycan'ı ziyaret ettik. 27 farklı ülkenin ve 4 uluslararası örgütün üyeleriyle 53 ikili görüşmeyi de bu süre içerisinde gerçekleştirdim. Yine, son zamanlarda, bu ay içerisinde, 3 önemli uluslararası toplantıya TBMM'yi temsilen katıldım. Bunlardan birincisi İrlanda'daki Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı, ikincisi Hindistan'daki G20 Parlamento Başkanları Toplantısı, üçüncüsü de bu haftanın başında Çekya'da gerçekleştirilen Kırım Platformu İkinci Parlamento Zirvesi'ydi. Burada da hem ikili görüşmeler hem de buradaki genel kurullarda Türkiye'nin görüşlerini anlatarak, özellikle dış politika alanındaki Türkiye'nin sesini dünyaya duyurabilme imkanına kavuşmuş olduk."

"YENİ BİNA YAPILMASI SÖZ KONUSU"



Kurtulmuş, özellikle bu dönem Meclis'te yer sıkıntısı olduğuna dikkat çekerek, "Meclis'teki sıkışıklık dolayısıyla, 14 Ağustos 2023'te yapılan anlaşma çerçevesinde Toplu Konut İdaresi 10 milletvekili arkadaşımıza yeni binada ilave odalar yapmış ve 1 Ekim'de Meclis açıldığında milletvekili arkadaşlarımıza odaları teslim edilmiştir. Meclis'te biliyorsunuz çok ciddi bir yer sıkıntısı var. Özellikle bu yeni grup kurulduktan sonra bir kere daha net bir şekilde ortaya çıktı, milletvekillerinin yeterli odasının olmamasıyla ortaya çıktı. Burada şimdi, kütüphane, sergi ve belki konferans salonu hepsini birlikte ortaya koyabileceğimiz, bu kampüsün içerisinde yeni bir binanın, çok büyük olmayan, buradaki tarihi yapıyla uyumlu, yüksek olmayan yeni bir binanın yapılarak burada bu fonksiyonların oralara alınması, nakledilmesi söz konusu" dedi.

BÜTÇE TEKLİFİ

Kurtulmuş, Meclis'in bütçe teklifine ilişkin, "Bu yılki bütçemize baktığımızda 2023 yılı bütçemiz 5 milyar 480 milyon 588 bin Türk lirası. Yıl içerisinde TBMM'ye ek bütçe kanunuyla 80 milyon lira eklenmiştir. Bu ödeneğin 19 Ekim itibarıyla 4 milyar 498 milyon 359 bin 585 lirası, yani yüzde 80,3'ü harcanmıştır. 2024 yılı bütçe teklifi 9 milyar 536 milyon 586 bin Türk lirasıdır ve komisyonumuza bu şekliyle sunulmuştur. 2024 yılı bütçe teklifinin yüzde 96,4'ü cari giderlerden, yüzde 3,6'sı ise yatırım giderlerinden oluşmaktadır. 2024 yılı bütçe teklifimiz 2023 yılı toplam ödeneği olan 5 milyar 598 milyon 588 bin liraya göre yüzde 69,3 oranında artarak 9 milyar 536 milyon lira olmuştur" diye konuştu.