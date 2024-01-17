TBMM’de bayrağa 'bez parçası' deme tartışması

TBMM Genel Kurulu’nda; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta arasında Türk bayrağına "bez parçası" deme tartışması yaşandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bayrağa "bez parçası" deme tartışması çıktı.

TBMM Genel Kurulu’nda AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de dün yapılan "terör" oturumundan sonra bütün partilerin katılımıyla Meclis Başkanlığı tezkeresinin kabul edildiğini hatırlatarak “Türkiye Büyük Millet Meclisinin CHP'nin de “evet” diyerek verdiği o bildiriyi paylaşmayıp kendi bildirisini paylaşmayı tercih ettikleri için de buradan tekrar bunu yüce milletimizin takdirine sunmak istiyorum” dedi.

Şahin’in bu sözleri üzerine söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

“Şimdi, 9 evladımızı şehit verdik ama kısa bir süre önce de 12 evladımızı şehit vermiştik. Orada bazı taleplerimiz oldu. ‘Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti’ dedik, ‘Bu Parlamento, bu erk -yasama, yürütme, yargı arasında- Türkiye için en önemli erktir’ dedik, ‘Millî Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı gelsin Meclis’e, ihmal var mı yok mu, şehitlerimizle ilgili bilgilendirmede bulunsun’ dedik. Bunlar kabul edilmedi, bir bildiri yayınladınız ve orada ‘Sıfır terörle aldığı bu ülkeyi terör yuvası haline getiren AKP'yle biz aynı hizada imza atmak istemiyoruz’ dedik ve kendi bildirimizi yayınladık. 9 evladımız şehit oldu, nasıl olduysa 2 Bakan -ki doğru bulduğumu da söylüyorum- geldi, bilgilendirmede bulundu. Peki, o gün niye bulunmadı Sayın Grup Başkanvekili; bu, keyfi bir durum mu? Ve Meclis Başkanımız tek kendi imzasıyla, Başkanlık tezkeresiyle getirdi ‘Terörü kınayalım, lanetleyelim, oylayalım’ dedi, Bakanlar da bilgi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi grubu ne oy verdi? ‘Evet’ oyu verdi. Yahu, iki haftada toplam 21 evladımız şehit olmuş ve siz bir parti olarak kâğıt parçasıyla geçiştireceğinizi mi sanıyorsunuz? Tabii ki Bakanlar buraya gelecek, konuşacak, bir ciddiyeti ortaya koyacak. Olacak şey mi Sayın Grup Başkanvekili? Bakın, Meclis Başkanı tezkereyi tek başına imzasıyla getirdi, Cumhuriyet Halk Partisi ve tüm gruplar da çoğunlukla gereğini yaptı.”

"BAYRAKLARA DA İKİ GÜN SONRA 'BEZ PARÇASI' DERSİNİZ"

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Başarır'ın sözlerine yönelik, “Bu meclisin iradesiyle kendilerinin 'bir A4 kağıdı' deyip imza atmadıkları çok önemli bir metindir aslında. Millet Meclisi'nin iradesini gösteren bir milletvekili olarak 'Evet ben de bir terör örgütünü ve terörü lanetliyorum' demekten imtina etmediğimizi gösteren bir metindir. Buna imza atmamak için bu tip siyasi polemiklere girmeye hiç gerek yok. Eğer Meclis’in kağıdında yazılan, altında imzalarımız bulunan kağıda 'bir A4 parçası' diyorsanız, şurada arkamızda bulunan bayraklara iki gün sonra 'bez parçası' dersiniz siz. Hiç kusura bakmayın” diye konuştu.

Leyla Şahin Usta’nın sözleri CHP milletvekillerinin tepkisine neden oldu. Usta'nın sözleri milletvekillerinin tepki göstererek bağırmalarıyla sık sık bölündü. Usta konuşmasına devam ederek, “Bu meclisin tutanaklarına geçmiş, kürsüden okunmuş metne 'kağıt parçası' deme haddiniz yok. Burada hepimizin ortaklaşarak 'evet' dediği bir metni hiçe sayarak bir Genel Başkanın tweet atması kadar yanlış bir davranmış olamaz” dedi.

BAŞARIR: “TÜRK BAYRAĞINA 'BEZ PARÇASI' DİYENİN ALNINI KARIŞLARIM”

Başarır Usta'nın sözleri üzerine yeniden söz alarak şunları söyledi:

“Şu gördüğünüz bayrak Gazi Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kanıyla bu rengi almıştır. Ona bez parçası diyecek siz olun, başkası olsun alnını karışlarım. Sen haddini bileceksin. Benzetmeyle bile Türk bayrağına bez parçası diyemezsin. Sen haddini bileceksin AKP Grup Başkanvekili. İşin şirazesi kaçtı. Ne demek, senin yayınladığın bildirideki kağıt parçasıyla bu bayrağı mı kıyaslıyorsun. Özür dileyeceksin, Meclis’ten de, partimizden de, tarihten de özür dileyeceksin. Bilinçaltını ortaya koyuyorsun. Sen şehide kelle diyen bir genel başkanın grup başkanvekilisin. Sen çadır mahkemelerini kuran bir partinin milletvekilisin. Ben ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin milletvekiliyim.”

Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, tartışmaların devam etmesi üzerine Genel Kurul'a ara verdi.