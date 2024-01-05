TBMM’ye yüz milyonluk filo

TBMM’nin 57’si lüks binek otomobilden oluşan toplam 113 araç için düzenlediği, “sürücüsüz araç kiralama” ihalesi tamamlandı. Meclis’in 113 araç için 376 milyon 710 bin 588 TL ödediği öğrenildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı, 8 Kasım’da, “Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesi düzenledi. İhale kapsamında 57’si lüks binek otomobilden oluşan toplam 113 aracın kiralanacağı ifade edildi. Kiralanacak araçların, TBMM’yi ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberindekilerin ulaşım hizmetlerinin üç yıl boyunca yerine getirilmesi için kullanılacağı kaydedildi.

TBMM’nin 113 aracı PTT Anadolum Lojistik Anonim Şirketi’nden kiraladığı bildirildi. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı, PTT Anadolum Lojistik ile 22 Aralık’ta sözleşme imzaladı.

GÜNLÜK 3 BİN TL

Araçlar için 22 Aralık’ta imzalanan sözleşmenin bedeli ise 376 milyon 710 bin 588 TL' oldu. İhalenin sonuç ilanı 3 Ocak'ta yayımlandı. Sonuç ilanına göre, toplam 376,7 milyon TL ödenen araçların aylık ortalama kira maliyeti 92 milyon 603 bin TL, günlük ortalama kira bedeli ise 3 bin 86 TL olarak hesaplandı.

ARAÇLARDA YOK YOK

İhale kapsamında kiralanan araçların özellikleri de dikkati çekti. İhale dosyasında, lüks segmentteki 57 binek aracın özellikleri şöyle sıralandı:

• 2023 model veya üstü, sıfır kilometre, sedan, siyah renk…

• Motor hacmi bin 900 cm3 veya üstü…

• Araç uzunluğu 4 bin 900 mm veya üstü…

• Dört silindir, dizel, dizel-elektrikli, benzinli, benzin-elektrikli motor, yedi ileri veya üstü otomatik şanzıman…

• Otomatik klima, sürücü ve yolcu hava yastıkları, yan ve perde hava yastıkları, araç üretici firma markalı (orjinal) navigasyon, ABS, hız sabitleyici, sürücü bilgilendirme ekranı, yol bilgisayarı, ön ve arka park sensörü, arka cam ve yan cam perdeleri…

TBMM’Yİ ZİYARET İÇİN

Meclis’in yüz milyonlarca lira ödeyerek kiraladığı araçların bir bölümü makam hizmetlerinde kullanılacak. Araçların bazıları ise, TBMM’ye ziyarete gelen yabancı ülke meclis başkanları ve beraberlerindeki heyetlerin kullanımına tahsis edilecek. Araçların Meclis bünyesindeki kullanım süresi 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek.