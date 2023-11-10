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TBWA/İstanbul, BirGün için yaptığı projeyle 4 ödül aldı

Bu yıl 18’inci kez gerçekleştirilen Felis Ödülleri dağıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde TBWA/İstanbul, BirGün gazetesi için hazırladığı "İntihar mı, Cinayet mi?" projesiyle Media Felis- Ambient Medya Kullanımı- Büyük Ölçekli 1.'liği, Outdoor Felis- Büyük Ölçekli Ambient 1.'liği, Outdoor Felis- Ambient Bilboard 1.'liği, Büyük Ödül Outdoor Felis ödüllerini aldı.

Kültür Sanat
  • 10.11.2023 21:09
  • Giriş: 10.11.2023 21:09
  • Güncelleme: 10.11.2023 21:37
Kaynak: Haber Merkezi
TBWA/İstanbul, BirGün için yaptığı projeyle 4 ödül aldı

Etkili yaratıcılığı ödüllendirme misyonuyla bu yıl 18’inci kez gerçekleştirilen Felis Ödülleri dağıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde TBWA/İstanbul, BirGün gazetesi için hazırladığı "İntihar mı, Cinayet mi?" projesiyle Media Felis- Ambient Medya Kullanımı- Büyük Ölçekli 1.'liği, Outdoor Felis- Büyük Ölçekli Ambient 1.'liği, Outdoor Felis- Ambient Bilboard 1.'liği, Büyük Ödül Outdoor Felis ödüllerini aldı. 

Bu yıl 4 bin 272 başvurunun gerçekleştiği Felis’te en çok başvuru alan bölümler Craft Felis (523), Media Felis (474) ve Film Felis (376) oldu. 

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