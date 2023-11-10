TBWA/İstanbul, BirGün için yaptığı projeyle 4 ödül aldı

Bu yıl 18’inci kez gerçekleştirilen Felis Ödülleri dağıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde TBWA/İstanbul, BirGün gazetesi için hazırladığı "İntihar mı, Cinayet mi?" projesiyle Media Felis- Ambient Medya Kullanımı- Büyük Ölçekli 1.'liği, Outdoor Felis- Büyük Ölçekli Ambient 1.'liği, Outdoor Felis- Ambient Bilboard 1.'liği, Büyük Ödül Outdoor Felis ödüllerini aldı.

Etkili yaratıcılığı ödüllendirme misyonuyla bu yıl 18’inci kez gerçekleştirilen Felis Ödülleri dağıtıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde TBWA/İstanbul, BirGün gazetesi için hazırladığı "İntihar mı, Cinayet mi?" projesiyle Media Felis- Ambient Medya Kullanımı- Büyük Ölçekli 1.'liği, Outdoor Felis- Büyük Ölçekli Ambient 1.'liği, Outdoor Felis- Ambient Bilboard 1.'liği, Büyük Ödül Outdoor Felis ödüllerini aldı.

Bu yıl 4 bin 272 başvurunun gerçekleştiği Felis’te en çok başvuru alan bölümler Craft Felis (523), Media Felis (474) ve Film Felis (376) oldu.