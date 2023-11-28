TBWA/İstanbul'un BirGün için hazırladığı projeye Kristal Elma ödülü

Reklamcılar Derneği’nce bu yıl 35’incisi düzenlenen ‘Kristal Elma Ödülleri’ sahiplerini buldu. TBWA/İstanbul, BirGün gazetesi için hazırladığı “İntihar mı, Cinayet mi?” projesiyle Kristal Elma’nın sahibi oldu.

Reklamcılar Derneği’nce bu yıl 35’incisi düzenlenen ‘Kristal Elma Ödülleri’ sahiplerini buldu. TBWA/İstanbul, BirGün gazetesi için hazırladığı “İntihar mı, Cinayet mi?” projesiyle Kristal Elma’nın 8 büyük ödülünden birinin sahibi oldu.

Volkswagen Arena’da düzenlenen törende “Basın”, “Televizyon”, “Açık Hava”, “Radyo”, “Sinema”, “Dijital”, “Yaratıcı Medya Kullanımı”, “Çok Mecralı Kampanya”, “Ortam Reklamı” ve “Özel Ödül” dallarında çeşitli kategorilerde en çok puanı alanlara “Kristal Elma Ödülü” verildi.

KRİSTAL ELMA ÖDÜLÜ NEDİR?

Kristal Elma, Türkiye'de yapılan önemli "Reklam Ödülleri" yarışmalarından biridir. Her yıl "Reklamcılar Derneği" tarafından düzenlenen bu büyük organizasyonda birçok dalda reklam sektöründeki kişi ve kurumların başarılı çalışmaları ödüllendirilmektedir.